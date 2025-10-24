От рака умер 44-летний участник команды КВН и актер Павел Козмопулос

От рака умер 44-летний актер из «Самого лучшего фильма» Павел Козмопулос. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Павел скончался после продолжительной болезни в больнице города Минеральные Воды. В 29 лет артист стал терять слух и зрение. Врачи долго не могли понять причину происходящего, но позднее у Павла обнаружили опухоль головного мозга. После нескольких операций у него частично восстановилось зрение, но слух вернуть не удалось.

Павел Козмопулос писал сценарии, играл в высшей лиге КВН за «Сборную Пятигорска» и снимался в фильмах.

