В Удмуртии умер артист эстрады и автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной

В Удмуртии скончался артист эстрады Вячеслав Цветной (Иванов). Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

О смерти юмориста стало известно 14 сентября. Политик отметил, что концерты с участием артиста всегда собирали полные залы, а зрителям будет его не хватать. Он назвал Вячеслава другом.

«Его природный талант артиста и автора юмористических рассказов был признан народом давно. После Анатолия Ушакова, который и пригласил Цветного в профессиональный коллектив «Шулдыр жыт», Вячеслав оставался единственным Мастером в этом жанре! А сегодня он ушел», – написал министр культуры республики.

Пока нет информации о причине смерти и дате проведения церемонии прощания с артистом эстрады.

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