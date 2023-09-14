На 76-м году жизни умер советский актер Александр Кузьменко

Скончался советский и украинский актер театра и кино Александр Кузьменко. На момент смерти ему было 75 лет. Об этом сообщила «Российская газета».

Звезды кинематографа не стало 13 сентября, и печальные новости разлетелись по иностранным СМИ. При этом причина, по которой Александр ушел из жизни, пока неизвестна.

В фильмографии артиста есть несколько значимых проектов. Его дебют состоялся в киноленте «Пусть он выступит». После этого его стали приглашать режиссеры и в другие ленты, среди них «Легенда о бессмертии», «Война на западном направлении», «Время собирать камни» и другие.

Кроме того, видеть Кузьменко могли и телезрители. Он исполнял роли в сериалах «Леди Бомж» и «Овод». Однако больше времени актер посвящал именно сцене. После окончания драматической студии при театре имени Ивана Франко он стал играть в Львовском ТЮЗе, а после перешел в Украинский драматический театр имени Заньковецкой.

Ранее Стас Пьеха сообщил о смерти любимой бабушки по папиной линии. О причинах кончины музыкант говорить не стал, по отметил, что ему будет сильно ее не хватать.