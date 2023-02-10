Женщина уронила телефон в могилу, но не растерялась

Сотрудница похоронного бюро по имени Лорен поделилась "забавной историей", случившейся с ней на рабочем месте.

Как сообщает Lenta.ru, девушка, не удержав телефон в руках случайно уронила его в свежевыкопанную могилу.

На весьма специфическом для социальной сети Tik-Toc видео можно разглядеть, как двое людей держат за ноги женщину, в то время как она пытается достать телефон из глубокой ямы в земле.

При этом видно, что Лорен достаточно бесцеремонно опирается рукой на уже помещенный в могилу гроб.

«Вот так можно уронить телефон в могилу бабушки. Никто не пострадал при съемке этого видео. Опубликовано в образовательных целях: вот поэтому и не следует вставать слишком близко к лежащему в могиле гробу», — говорится в подписи к видео.