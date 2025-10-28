В течение трех дней постукивали по ногам веткой: родители держали тело сына под навозом, чтобы он ожил

Супружеская пара в Индии потеряла 10-летнего сына и попыталась его оживить при помощи магического ритуала. Они погребли мальчика под навозом и постукивали ему по ноге веткой, передает The Times of India.

Несовершеннолетний умер от укуса змеи. Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти юного пациента. Убитые горем родители обратились к тем, кто мог «воскресить» сына, но желаемый эффект так и не наступил.

Тогда пара решила все проделать самостоятельно. Отец и мать накрыли тело мальчика листьями и коровьим навозом, а затем разместили его за пределами деревни. В течение трех дней участники «обряда оживления» постукивали мальчика по ногам веткой, надеясь заметить признаки движения. Однако чуда не случилось. После очередной неудачной попытки родители обратились в полицию.

Ранее другой паре индусов удалось стать свидетелями чуда. Их родившийся мертвым сын внезапно ожил перед похоронами.