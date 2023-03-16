В Свердловской области начали массово хоронить мужчин с черными табличками и золотой надписью

На одном из кладбищ в Екатеринбурге обнаружили массовое захоронение мужчин, которое появилось всего за несколько недель. Журналисты насчитали 68 могил в двух рядах – на всех, кроме двух, содержатся черные таблички с золотой надписью.

Ритуальщики пояснили, что на Северное кладбище привозят тех мужчин, чьих родственников не удалось оперативно найти.

Все смерти – недавние: мужчины скончались в январе и феврале. Самому старшему из похороненных мужчин было 53 года, самому молодому – 25. Как пишет издание Е1.ru, в числе погибших много жителей Челябинской области, Пермского края и Тюмени, есть свердловчане.

В администрации города заявили, что местных в их числе нет, а захоронения проведены на отведенных под погребение землях.

Ранее друг певицы Людмилы Зыкиной рассказал о состоянии ее могилы на Новодевичьем кладбище. По словам товарища, захоронение оказалось в «печальном» состоянии. По правилам, ухаживать за могилой разрешается только родственникам, но племянницы Зыкиной нет в живых, а другой близкий человек, который получил наследство артистки, не появляется и не известно, где находится.