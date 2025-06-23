В Суджанском районе мародеры убили начальника военной полиции Алексея Жарова

В Суджанском районе погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным «Жара». Он умер при попытке задержать мародеров. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в личном Telegram-канале.

Хинштейн заявил, что Жаров совершил героический поступок. Он назвал мужчину примером преданности и истинного патриотизма.

«Он смело и самоотверженно служил своей Родине до последнего дня. Считаю, что военнослужащий посмертно достоин представления к награде», - написал Александр Хинштейн.

Нынешний глава региона принес свои соболезнования родным и близким погибшего. Также он сообщил, что подозреваемые в убийстве задержаны.

Отметим, что Алексей Жаров служил в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах. По словам Хинштейна, мужчина помогал жителям, которые остались в приграничье.

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