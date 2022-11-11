В Ставропольском крае девятиклассник убил товарища на перемене за измазанный мелом пиджак

В станице Барсуковская Ставропольского края девятиклассник убил товарища за измазанный мелом пиджак. Несовершеннолетний пробил ногой в грудь – спасти одноклассника не смогли ни педагоги, ни врачи.

Конфликт вспыхнул в школе во время перемены. Один из учащихся не стерпел, что его одежду испачкали мелом, и ударил приятеля.

После удара одноклассник потерял сознание. Скорая помощь не смогла спасти ребенка – он скончался.

Тело направили на вскрытие. Другой школьник задержан.

Ранее сообщалось, что в России изменят подход к школьному образованию и научат детей спасать мир от агрессии.