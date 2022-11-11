11:57, 11 ноября 2022
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В Ставропольском крае девятиклассник убил товарища на перемене за измазанный мелом пиджак
В станице Барсуковская Ставропольского края девятиклассник убил товарища за измазанный мелом пиджак. Несовершеннолетний пробил ногой в грудь – спасти одноклассника не смогли ни педагоги, ни врачи.
Конфликт вспыхнул в школе во время перемены. Один из учащихся не стерпел, что его одежду испачкали мелом, и ударил приятеля.
После удара одноклассник потерял сознание. Скорая помощь не смогла спасти ребенка – он скончался.
Тело направили на вскрытие. Другой школьник задержан.
Ранее сообщалось, что в России изменят подход к школьному образованию и научат детей спасать мир от агрессии.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Лилия КараеваТеги: