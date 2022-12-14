09:34, 14 декабря 2022
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В Ставрополе умер болевший гриппом 17-летний парень
В Ставрополе скончался 17-летний парень, болевший гриппом. Он был госпитализирован в минувшие выходные, медики поставили диагноз ОРВИ средней тяжести, но пациенту стало хуже.
В краевой инфекционной больнице парня реанимировали, но это не помогло – у него остановилось сердце.
В медучреждении подтвердили, что он скончался от осложнений, вызванных гриппом. Будет проведена экспертиза, которая установит точную причину смерти.
Ранее стало известно, что в России началась новая эпидемия: эпидпорог по свиному гриппу превышен в 82 регионах страны. Бывший санитарный врач Геннадий Онищенко назвал главным способом защититься от распространяющегося H1N1 вакцинацию. В качестве неспецифической профилактики он посоветовал носить маски.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал SHOT
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: