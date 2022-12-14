В Ставрополе умер болевший гриппом 17-летний парень

В Ставрополе скончался 17-летний парень, болевший гриппом. Он был госпитализирован в минувшие выходные, медики поставили диагноз ОРВИ средней тяжести, но пациенту стало хуже.

В краевой инфекционной больнице парня реанимировали, но это не помогло – у него остановилось сердце.

В медучреждении подтвердили, что он скончался от осложнений, вызванных гриппом. Будет проведена экспертиза, которая установит точную причину смерти.

Ранее стало известно, что в России началась новая эпидемия: эпидпорог по свиному гриппу превышен в 82 регионах страны. Бывший санитарный врач Геннадий Онищенко назвал главным способом защититься от распространяющегося H1N1 вакцинацию. В качестве неспецифической профилактики он посоветовал носить маски.