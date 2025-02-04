В США в 71 год умерла виртуоз игры на педальной слайд-гитаре Сьюзан Алкорн

В США умерла композитор и исполнитель на педальной слайд-гитаре Сьюзан Алкорн. Ей был 71 год.

Официальная причина смерти артистки не раскрывается. Известно, что она ушла из жизни в Балтиморе, штат Мэриленд, 31 января по естественным причинам, сообщает jazzwise.com.

Элкорн была одним из ведущих мировых исполнителей на педальной слайд-гитаре, которая вывела инструмент на новый уровень, знаменитой сольной исполнительницей, которая также сотрудничала со многими музыкальными светилами в различных жанрах.

Алкорн Элкорн родилась 4 апреля 1953 года в Аллентауне, штат Пенсильвания, она начала заниматься музыкой в возрасте трех лет. В школе будущая звезда играла на альте, корнете и гитаре. Педальной слайд-гитарой увлеклась в 21 год.

Она сотрудничала со многими артистами, включая Полин Оливерос, Юджина Чадборна, Криса Катлера и другими. В 2017 году Элкорн стала обладательницей премии Baker Artist Award, а в 2018 году вместе с саксофонистом Джо Макфи получила премию Instant Award в области импровизированной музыки.

Ранее скончался американский актер и артист озвучивания Джон Эрвин. Он ушел из жизни еще в декабре в своем доме в Калифорнии — вскоре после 88-летия. Актер умер от естественных причин.