В США в 103 года умер старейший летчик-ас Второй мировой войны Дональд Макферсон

В штате Небраска в возрасте 103 лет умер Дональд Макферсон, старейший из американских летчиков-асов периода Второй мировой войны. Об этом сообщил телеканал АВС.

По его данным, ветеран умер в своем родном городе Адамс в штате Небраска.

Макферсон, поступивший на флот в 1942 году, к 1944-му стал пилотом палубной авиации на авианосце USS Essex, который участвовал в боях против Японии в Тихом океане. За время войны он сбил пять вражеских самолетов, что по праву сделало его асом. За свои подвиги летчик был награжден тремя крестами «За летные боевые заслуги» и Золотой медалью Конгресса США.

После окончания войны ветеран вернулся в родной город, где работал на семейной ферме и основал местную детскую бейсбольную лигу.

Неделю назад Макферсон, остававшийся последним живым американским асом того времени, принимал участие в торжественном мероприятии в военном музее штата Миннесота.

