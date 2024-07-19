В США умерла в 98 лет актриса Ивонн Фюрно, игравшая в фильмах Феллини и Полански

В США умерла актриса Ивонн Фюрно, которая запомнилась ролями в фильмах «Друзья» Микеланджело Антониони, «Сладкая жизнь» Федерико Феллини и «Отвращение» Романа Полански. Ей было 98 лет.

Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на сына актрисы Николаса Натто, знаменитость ушла из жизни 5 июля у себя дома в Норт-Хэмптоне, штат Нью-Гэмпшир. Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

Элизабет Ивонн Скэтчерд родилась во Франции и позже переехала с семьей в Великобританию, где училась в Оксфордской школе и Королевской академии драматического искусства, которую окончила в 1951 году.

В начале своего творческого пути актриса взяла псевдоним Фюрно — это девичья фамилия ее матери. Под новым именем она выходила на сцену в спектаклях «Макбет» и «Укрощение строптивой», а также снялась в своих первых фильмах «Встреть меня сегодня вечером» и «Афера в Монте-Карло».

В следующем году она сыграла в «Опере нищих» Питера Брука и в «Доме стрелы» Майкла Андерсона. В 1954 году вышел фильм «Скрещенные мечты» с участием актрисы, а в 1955 - «Воины». В 1959 году Ивонн сыграла главную роль в фильме ужасов под названием «Мумия». Всего в фильмографии артистки более 100 ролей.

Она была замужем за французским кинооператором Жаком Натто, с которым познакомилась в 1961 году во время съемок фильма «История графа Монте-Кристо». В 2007 году Ивонн овдовела.

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