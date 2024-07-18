«Погиб на месте, у всех на глазах»: умер известный челябинский бард Евгений Банников

Известный в Челябинской области альпинист и бард Евгений Банников погиб при восхождении на пик Ленина в Киргизии. Ему было 58 лет.

Информацию о смерти барда подтвердила его родственница Наталья Банникова. Она уточнила, что трагедия произошла во время внезапного схода лавины.

«Его не засыпало снегом, удар был очень сильный. Женя погиб на месте, у всех на глазах. Все остальные живы». — рассказала женщина в беседе с Ura.ru.

Вместе с Банниковым на восхождении находился его друг, который взял на себя расходы по эвакуации и транспортировке тела в родной город.

Евгений Банников с 2012 года проживал в Златоусте. Он являлся главным организатором Саткинского фестиваля бардовской песни с 1991 по 1997 год.

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