В США умерла в 96 лет создательница формата аудиокниг Барбара Холдридж

Умерла основательница первого в США коммерчески успешного лейбла аудиокниг Барбара Холдридж. Ей было 96 лет.

По данным The New York Times, официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются, однако известно, что Холдридж ушла из жизни 9 июня у себя дома в городе Балтимор, штат Мэриленд.

Барбара Холдридж окончила колледж Хантера в Манхэттене и в возрасте 22 лет вместе со своей лучшей подругой Марианной Мантелл собрала 1500 долларов, чтобы начать выпускать на лейбле Caedmon Records пластинки с произведениями американских писателей. В итоге у них стали публиковаться такие известные авторы и поэты, как Томас Элиот, Лэнгстон Хьюз, Гертруда Стайн, Роберт Фрост, Юдора Уэлти, Уильям Фолкнер и Эрнест Хемингуэй.

К середине 1960-х годов оборот лейбла достигал 14 млн долларов (порядка 140 млн долларов по текущему курсу).

В 1959 году Барбара вышла замуж за инженера-гидравлика Лоуренса Холдриджа. Он умер в 1998 году. Помимо дочери Элеанор, у нее осталась еще одна дочь, Диана Холдридж, и двое внуков.

Ранее умер режиссер и сценарист Лека Бунго, которого называли иконой албанских кино и театра. Ему был 81 год. Новость о смерти Бунго сообщила его дочь Альба. Она написала в социальных сетях, что ее отец борется с «самой серьезной болезнью века».