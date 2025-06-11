Боролся с «самой серьезной болезнью века»: умер албанский режиссер Лека Бунго

Умер режиссер и сценарист Лека Бунго, которого называли иконой албанских кино и театра. Ему был 81 год.

Новость о смерти Бунго сообщила его дочь Альба. Она написала в социальных сетях, что ее отец борется с «самой серьезной болезнью века». Известно, что причиной его смерти сердечный приступ.

Леку Бунго похоронили 11 июня на кладбище Шарра.

Бунго окончил курс режиссуры в Высшем институте искусств и устроился на работу режиссером в театре. Он ставил на государственной сцене пьесы с социальной тематикой и ярко выраженными сатирическими мотивами.

С 2002 года Бунго проживал США, где продолжал творческую деятельность. Он написал пьесы и сценарии фильмов, такие как «Неверность», «За фасадом», а также снимался в кино. Наиболее примечательной его работой была роль Бардхила в фильме 1990 года «Мальчик и девочка».

С 2021 года по февраль 2025 года Бунго занимал должность председателя совета Радио и телевидения Албании, сообщает портал Koha.

Ранее от рака умерла 51-летняя «Мисс Южная Америка» и актриса Патрисия Фуэмайор.