Умер в возрасте 55 лет известный липецкий хоккеист и тренер Михаил Щетинин

Умер легендарный липецкий хоккеист и тренер Михаил Щетинин. Ему было 55 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что спортсмен тяжело болел. Информации о том, где будет похоронен спортсмен, не приводится.

Михаил Щетинин стал бронзовым призером юниорского чемпионата Европы 1987 года в составе сборной СССР.

Много лет играл за команды «Трактор», «Крылья Советов», «Кристалл», а после завершения спортивной карьеры стал тренером, работал с хоккейной командой «Тамбов». Последнее время работал тренером по хоккею в школе «Айсберг» в городе Задонск.

На сайте Федерации хоккея Липецкой области подтвердили смерть Щетинина и выразили глубокие соболезнования его родным и близким.

Ранее главный штурман Тихоокеанского флота Евгений Витюнев умер в 41 год во время марафона «Мосты Владивостока».