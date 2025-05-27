В США умер в возрасте 92 лет военный репортер и телеведущий Стэн Эткинсон

В США скончался ведущий выпусков новостей, режиссер-документалист Стэн Эткинсон. Ему было 92 года.

Информацию о смерти CBS подтвердила семья журналиста. При этом они не стали раскрывать причину и обстоятельства. Известно только, что Эткинсон ушел из жизни 25 мая.

Он специализировался на репортажах из «горячих точек». В 1980-х годах дважды был в Афганистане. Кроме того, ездил в Сальвадор, Анголу, Сомали. Во время работы над документальным фильмом в Камбодже журналиста подстрелил снайпер.

Одним из самых известных проектов Эткинсона стала документалка из Вьетнама «Деревня, которая не хотела умирать».

Ранее в Южной Корее скончался актер Чхве Чон У, известный зрителям по второплановым ролям в популярных дорамах. Ему было 68 лет. Актер долгое время страдал депрессией и паническим расстройством.