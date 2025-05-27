Умер в 68 лет страдавший от депрессии южнокорейский актер Чхве Чон У

В Южной Корее скончался актер Чхве Чон У, известный зрителям по второплановым ролям в популярных дорамах. Ему было 68 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Однако известно, что актер долгое время страдал от депрессии и паническим расстройством. Он ушел из жизни утром 27 мая.

Как сообщает Yna, церемония прощания состоится 29 мая в траурном зале больницы Кимпхо Ури.

Чхве Чон У дебютировал в театре в 1983 году. В 1990 году исполнил дебютную роль в кино. В его фильмографии не менее 1000 эпизодов в дорамах, включая «Повелитель солнца» и «Мадам Ок».

Ранее умер после болезни сценарист Питер Дэвид, ставший одной из легенд мира комиксов. Ему было 68 лет. В 2010 году у сценариста случился инсульт. После этого он не смог полностью восстановиться и остался частично парализован.