В США умер в возрасте 90 лет участник группы Jefferson Airplane Боб Харви

В США умер бас-гитарист группы Jefferson Airplane Боб Харви. Ему было 90 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Он ушел из жизни 18 марта в больнице, однако известно об этом стало только сейчас. Прощание с музыкантом пройдет 6 апреля в штате Огайо.

Коллектив, в котором играл Боб Харви, был создан в 1965 году в США, и за годы существования стал знаковым для психоделического рока.

Харви вошел в стартовый состав проекта, но меньше, чем через год его уволили, так как коллеги посчитали его уровень игры на гитаре слишком низким.

Роберт Харви также был одним из основателей блюграсс-группы Slippery Rock String Band, играл в психоделик-группе Holy Mackerel и в San Francisco Blue.

С 2018 года музыкант выступал дуэтом с гитаристом Рэнди Глисоном, сообщает «Российская газета».

Ранее ушел из жизни французский телеведущий, режиссер, сценарист и актер Ален Жобер. Ему было 84 года. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.