В США умер осужденный за домашнее насилие 36-летний танцор Джошуа Аллен

В США скончался актер Джошуа Аллен, выигравший в 2008 году 250 тысяч долларов в танцевальном шоу So You Think You Can Dance. Ему было 36 лет.

Родственники артиста категорически отказались разглашать причину и обстоятельства смерти, сообщив лишь, что он ушел из жизни 30 сентября.

Как пишет TMZ, два года назад лучший друг Джошуа Аллена Стивен Босс, занявший в том же конкурсе второе место, покончил с собой.

В 2016 году у Джошуа Аллена начались проблемы с законом. Он был признан виновным в домашнем насилии с применением оружия и приговорен к условному сроку. В материалах дела указано, что танцор напал на свою девушку, а также разгромил кофейню, в которой она попыталась спрятаться.

Джошуа Аллен начал заниматься в третьем классе, вдохновляясь Майклом Джексоном. Он зарабатывал на съемках в рекламе, а также начал кинокарьеру. В его фильмографии сериалы «Шаг вперед 3D», «Американская история ужасов» и другие телепроекты.

