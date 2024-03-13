Умерла в возрасте 90 лет звезда польского кинематографа Алисия Павличка
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Умерла польская актриса Алисия Павличка, известная зрителям по ролям в фильмах «Раскрытая явка» и «Крымские сонеты». Ей было 90 лет.
Причина смерти звезды польского кино не называется. Дата прощания и место похорон также не разглашаются.
Павличка окончила актерский факультет Государственного театрального училища в Варшаве и поступила на службу в местный театр, где проработала до 1995 года.
Карьера актрисы в кино и на телевидении началась в 1958 году. В ее фильмографии более 40 проектов. С 1978 года Алисия больше не снималась, сообщает «Российская газета».
Ранее в возрасте 102 лет ушел из жизни сын исторического лидера Франции генерала Шарля де Голля Филипп. Он скончался в ночь с 12 на 13 марта в Национальном институте инвалидов, где проживал последние два года.