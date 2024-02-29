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Опубликовано 29 февраля 2024, 14:01
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В США умер 85-летний актер из сериала «Коломбо» Ричард Кейн

В США умер 85-летний актер из сериала «Коломбо» Ричард Кейн

© Freepik

В США в возрасте 85 лет умер актер Ричард Кейн, известный российским зрителям по роли в культовом детективном сериале «Коломбо». Последние годы он проживал в штате Огайо, сообщает агрегатор IMDb.

Причина смерти актера не разглашается, о дате похорон и времени прощания информации также нет.

Ричард Кейн родился в 1939 году, он окончил Северо-Западный университет со степенью бакалавра театральных искусств и начал сниматься в кино в первой половине 1970-х годов.

Еще одним телепроектом, сделавшим Кейна звездой, стал сериал «Династия». Кроме того, он принял участие в оригинальном «Кунг-фу». Далее последовали съемки в сериалах «Главная больница», «Медэксперт Куинси», «Даллас» и других популярных телепроектах.

Ранее умерла 31-летняя певица Кэтрин «Кэт» Дженис. Причиной смерти вокалистки стал рак. Осенью 2021 года она впервые узнала о своем заболевании, но лечиться не стала. Когда же состояние резко ухудшилось, Кэтрин все-таки обратилась к врачу. Тогда ей поставили диагноз саркома.

Источник фото:Freepik
Источник:IMDb
Автор:Анна Воробьева
Теги:
смерть
актер
сша