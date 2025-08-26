В США скончался алмазный магнат и давний любовник экс-певрой леди США Морис Темпельсман

В США скончался Морис Темпельсман, алмазный магнат и близкий друг экс-первой леди США Джаклин Кеннеди. Ему было 95 лет. Его некролог публикует The New York Times.

По словам его сына, торговец драгоценными камнями ушел из жизни в Пресвитерианском медицинском центре Нью-Йорка от осложнений, вызванных падением.

Бизнесмен бельгийско-американского происхождения, известный связями в политических кругах США, когда-то привлек внимание СМИ своими деловыми операциями в Африке и тем, что был спутником Жаклин Кеннеди Онассис. Он состоял в отношениях с бывшей первой леди более тридцати лет, вплоть до ее смерти в 1994 году.

Он был у постели Джаклин, когда та умерла в возрасте 64 лет, и стоял рядом с ее детьми на похоронах на Арлингтонском национальном кладбище в Нью-Йорке. Позже стало известно, что они с миссис Онассис были давно знакомы и несколько лет жили вместе в ее квартире на Пятой авеню.

В некрологе Темпельсман говорится, что на протяжении полувека он также активно занимался сбором средств для Демократической партии и наладил особенно тесные отношения с двумя экс-президентами, Джоном Ф. Кеннеди и Биллом Клинтоном.

Ранее мы писали о смерти победительницы конкурса «Мисс Вселенная-1962» Нормы Нолан. Ей было 87 лет.