Умерла в 87 лет победительница конкурса «Мисс Вселенная-1962» Норма Нолан

В США умерла Норма Нолан, завоевавшая в 1962 году титул «Мисс Вселенная». Ей было 87 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что сердце бывшей модели остановилось 20 августа.

«Мы скорбим о кончине Нормы Беатрис Нолан, первой и пока единственной победительницы конкурса "Мисс Вселенная" из Аргентины. Она скончалась в возрасте 87 лет», - говорится в некрологе семьи экс-модели в соцсетях.

Карьера Нормы Нолан началась в 1958 году, когда она переехала в Буэнос-Айрес с целью стать моделью и вскоре добилась успеха на телевидении.

В 1962 год она представила Аргентину на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Майами-Бич, штат Флорида. В нем участвовали представительницы 52 стран, однако норма стала лучшей и получила титул.

В 1969 году она завершила карьеру модели, переехала в Майами и открыла книжный магазин.

