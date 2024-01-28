В США скончалась певица и бывшая супруга Иосифа Кобзона Вероника Круглова. Об этом сообщает «Российская газета».

Советская певица Вероника Круглова умерла в США, куда она переехала жить еще в 90-е. Трагическую новость в соцсетях выложили друзья и знакомые певицы. Уточняется, что Круглова скончалась еще 24 января, однако о случившемся стало известно накануне.

«Скоропостижно ушла из жизни Вероника Круглова. Дома, в Сан-Франциско. Она была прелестной, очень искренней, теплой и душевной. Светлая память!» — написали знакомые артистки.

Вероника Круглова была известной эстрадной певицей. Самой популярной песней в исполнении Кругловой была «Ничего не вижу» Льва Ошанина и Оскара Фельцмана. Отметим, что певица была замужем за Иосифом Кобзоном и Вадимом Мулерманом. Брак с Кобзоном продлился всего три года.

Последнее большое интервью Вероника Круглова давала в 2008 году.

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