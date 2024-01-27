Актриса Вера Молчанова из сериала «Карпов» умерла на следующий день после своего дня рождения
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На 82-м году жизни ушла из жизни российская актриса театра и кино Вера Молчанова. Она запомнилась зрителю по ролям в сериалах «След», «Карпов» и «Закрытая школа».
О смерти артистки рассказали в Театре на Покровке. Некролог опубликован на сайте учреждения.
«Она была одной из первых, кого С. Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», — сказано в некрологе.
О дате и месте похорон актрисы сообщат позднее.
Вера Молчанова родилась 25 января в Тульской области. После окончила ВТУ имени Щепкина. В 1962 году ее приняли в труппу Московского драматического театра имени Станиславского, который позднее переименовали в Театр на Покровке.
Актриса снялась в таких картинах как: «След», «Закон и порядок», «Кодекс чести», «Закрытая школа», «Карпов», «Лютый», «Пятая стражам, «Конец светам».
Ранее умер актер из советских детских фильмов 1960-х годов Азер Курбанов.