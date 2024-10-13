Играл с Жаном-Полем Бельмондо в «Профессионале»: умер актер Пьер Вернье

Французский актер Пьер Вернье скончался в возрасте 93 лет. Он ушел из жизни 9 октября в коммуне Вик-Фезансек. Что стало причиной смерти знаменитости, не известно, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Судьба Вернье тесло переплелась с судьбами других артистов, с которыми он познакомился во время учебы в Национальной высшей консерватории драматического искусства. Среди них был Жан-Поль Бельмондо. Пьер сыграл с ним в картине «Профессионал». Также Вернье снялся с Аленом Делоном в фильме «Месье Кляйн».

Слава пришла к французскому актеру после роли антагониста в сериале «Рокамболь». Всего он исполнил более 70 ролей в кино и сериалах.

Ранее сообщалось о смерти 34-летнего полузащитника футбольного клуба «Ла Шатеньере» Алексиса Лескайля. Он упал на поле и потерял сознание.