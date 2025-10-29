Актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич умер на 70-м году жизни. Об этом стало известно из соцсетей.

О смерти актера дубляжа Андрея Гриневича сообщил на своей страничке его коллега, актер озвучки Ислам Ганджаев. Гриневич скончался 29 октября. Причина смерти не раскрывается. Ему было 69 лет.

«Сегодня не стало Андрея Гриневича. Потрясающего артиста, режиссера и моего наставника, который оказал на меня сильное влияние и сделал меня тем, кем я являюсь сейчас», — написал Ганджаев в некрологе.

Андрей Гриневич родился 11 марта 1956 года. В 80-х он снимался в кино, а вскоре начал озвучивать зарубежные фильмы на киностудии «Мосфильм». Гриневич был русским голосом Брюса Уиллиса («Крепкий орешек 2», «Осада»), Алека Болдуина («Деловая женщина»), Чарли Шина («Горячие головы»), Шона Коннери («Робин Гуд: Принц воров»), Майкла Мэдсена («Бладрейн», «Город грехов») и других знаменитостей.

