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Опубликовано 27 мая 2024, 09:37
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В США грабители застрелили актера сериала «Мир Дикого Запада» Джонни Уэктора

В США грабители застрелили актера сериала «Мир Дикого Запада» Джонни Уэктора

© Freepik

В США грабители застрелили актера сериала «Мир Дикого Запада» Джонни Уэктора. Об этом сообщает aif.ru.

Стрельба произошла около 3 часов ночи в Лос-Анджелесе, США. Несколько грабителей пытались срезать с машины актера каталитический нейтрализатор, однако Джонни Уэктор заметил злоумышленников и попытался их остановить.

Как рассказали в полиции, в этот момент один из грабителей выстрелил в актера. Ранение оказалось смертельным — прибывшие на место медики констатировали смерть Уэктора. Трое подозреваемых скрылись на машине, их разыскивают.

Джонни Уэктор сыграл десятки ролей в телесериалах. Самыми известными работами актера стали роли в «Больнице общего профиля», «Станция 19», «Морская полиция» и «Мир Дикого Запада».

Ранее мы писали о том, что актер китайских «мыльных опер» умер после двух недель комы.

Источник фото:Freepik
Источник:aif.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
убийство
актер