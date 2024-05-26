passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 26 мая 2024, 20:43
1 мин.

Получил прозвище «Молодой мастер Джеки»: актер китайских «мыльных опер» умер после двух недель комы

Сыгравший Джеки Чана китайский актер Квок-Люн Нган умер в 75 лет от рака .
Получил прозвище «Молодой мастер Джеки»: актер китайских «мыльных опер» умер после двух недель комы

© Freepik

Китайский и гонконгский актер кино, сериалов, «мыльных опер» и телешоу Квок-Люн Нган умер на 76-м году жизни. Зрителям он запомнился по роли Джеки Чана, которая принесла ему особую популярность.

После съемок в первом сериале Нган получил прозвище «Молодой мастер Джеки», передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ. Проект вышел в 1981 году. Актер исполнял роль известного китайского коллеги и героя боевиков Джеки Чана.

В апреле этого года Нгану исполнилось 75 лет. Последние 15 дней жизни он провел в коме. Актер долгое время боролся с раком, однако врачи не смогли поставить его на ноги.

Ранее сообщалось о смерти создателя мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» Питера Беннетта. Он скончался в 57 лет.

Источник фото:Freepik
Источник:Российская газета
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
актер