22:41, 29 декабря 2022
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Прощай, Пеле: не стало короля футбола Эдсона Арантиса ду Насименту
К этой печальной новости готовилась вся Бразилия.
Последние два года игра великого игрока со смертью шла практически в одни ворота.
Не помогало ни облучение, ни химиотерапия. Родные приходили прощаться. Когда тебе уже восемдесят, онкология – заведомый фаворит.
Ассоциация футбола участвовала в создании золоченого гроба.
Единственный полевой игрок, три раза поднимавший над головой Кубок Мира.
Футболист, забивший 643 мяча за свой родной «Сантос».
И вот, Пеле все-таки проиграл свой последний матч со смертью
Источник фото:https://www.youtube.com/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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