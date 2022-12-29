Прощай, Пеле: не стало короля футбола Эдсона Арантиса ду Насименту

К этой печальной новости готовилась вся Бразилия.

Последние два года игра великого игрока со смертью шла практически в одни ворота.

Не помогало ни облучение, ни химиотерапия. Родные приходили прощаться. Когда тебе уже восемдесят, онкология – заведомый фаворит.

Ассоциация футбола участвовала в создании золоченого гроба.

Единственный полевой игрок, три раза поднимавший над головой Кубок Мира.

Футболист, забивший 643 мяча за свой родной «Сантос».

И вот, Пеле все-таки проиграл свой последний матч со смертью