В смерти актера Ивана Краско нашли мистические совпадения. Об этом сообщает aif.ru.

Друг скончавшегося на днях актера Ивана Краско Юрий Марахонько поделился с журналистами необычными деталями смерти артиста. Оказывается, Краско является вторым старейшим актером театра Комиссаржевской, который умер в августе незадолго до юбилея.

«Он очень много лет в театре Комиссаржевской проработал с Галиной Петровной Короткевич. И Галина Петровна тоже умерла в августе. Но она умерла на 100-м году жизни. Ей было 99, до 100 лет оставалось 13 дней. Иван Иванович тоже ушел в августе, ему оставалось около полутора месяцев до 95 лет», — рассказал он.

Поклонники актера также заметили, что Краско не стало накануне дня рождения его старшего сына Андрея, который скончался в 2006 году.

