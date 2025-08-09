«Он был офицером запаса»: друг Ивана Краско озвучил последнюю волю актера

Народный артист России Иван Краско перед смертью просил похоронить его в офицерской форме рядом с сыном Андреем, скончавшимся в 2006 году. О последней воле 94-летнего актера сообщил его друг и бывший пиар-директор Вячеслав Смородинов.

«Он хотел, чтобы его похоронили в военно-морской форме. Я буду поднимать этот вопрос. Все-таки он был офицером запаса и был капитаном-лейтенантом. Скорее всего, похороны пройдут в Комарово. Это логично. Там покоится его сын Андрей. Иван Иванович хотел быть рядом с ним», - сказал Смородинов в беседе с Kp.ru.

Известно, что актер являлся выпускником военно-морского училища. Он получил диплом по специальности «офицер-артиллерист».

В настоящее время нет данных о том, где и когда состоится церемония прощания с Иваном Краско, скончавшимся 9 августа в возрасте 94 лет после продолжительной болезни.

Ранее актер Юрий Марахонько рассказал, что Иван Краско позаботился о наследниках и еще при жизни распределил имущество. По словам друга артиста, он все оставил детям.