В Словении умерла актриса из драмы «Четыре дня до смерти» Манца Кошир

Умерла югославская и словенская актриса, сыгравшая в драме «Четыре дня до смерти», Манца Кошир. Ей было 76 лет.

Причина смерти знаменитости не раскрывается, известно только, что она ушла из жизни 2 мая. При этом в последние годы Кошир боролась с рецидивом рака. О том, где будет похоронена актриса, информации не поступало.

Манца Кошир получила ученую степень по математике и физике, однако 1967 году сыграла главную роль в фильме «Береза». После этого началась ее стремительная карьера в качестве актрисы. Особую известность ей принесли роли в картинах «Четыре дня до смерти», «Когда приходит лев», «Счастье на поводке».

После ухода со сцены Кошир заняла должность заведующей кафедры журналистики в университете Любляны. В 2011 году подалась в политику и стала сооснователем партии «Движение за устойчивое развитие Словении», сообщает «Российская газета».

Ранее в Москве скончался заслуженный деятель искусств Казахской ССР, актер и режиссер Вадим Григорьев. Предварительной причиной смерти 87-летнего актера называется сердечно-сосудистая недостаточность.