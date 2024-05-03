Ушел из жизни актер и режиссер Вадим Григорьев

В Москве скончался заслуженный деятель искусств Казахской ССР, актер и режиссер Вадим Григорьев. Об этом пишет Regnum.

Артист умер 1 мая в своей квартире на Бибиревской улице. Утром сын Григорьева пришел проведать отца, однако обнаружил его мертвым и сообщил об этом в полицию.

Предварительной причиной смерти 87-летнего актера называется сердечно-сосудистая недостаточность. Никаких следов криминального характера смерти не было обнаружено.

Напомним, Вадим Григорьев появился на свет 28 июня 1936 года. Он окончил режиссерский курс ГИТИСа и работал во Владимирском театре драмы, после чего в качестве главного режиссера был приглашен в Ташкентский русский ТЮЗ. Одновременно Вадим Григорьев возглавил режиссерский курс в Ташкентском театрально-художественном институте.

В 1973 году режиссера пригласили возглавить Карагандинский театр музыкальной комедии в Казахской ССР. За свою работу в 1974 году Григорьев был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Казахской ССР.

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