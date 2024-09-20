В склепе оборудовали бар с элитным алкоголем: в Калуге прошли цыганские похороны за 10 млн рублей

В Калуге прошли похороны представителя цыганской национальности. За церемонию отдали 10 млн рублей – для покойного был построен склеп на кладбище с баром и элитным алкоголем.

Подробности приводит mk.ru.

Покойника везли на люксовых машинах. На кладбище для него соорудили подземный склеп: его отделали мрамором, украсили коврами и картинами.

Внутри оборудовали бар с элитным алкоголем. Согласно поверьям, усопший должен «выпить» с другими умершими.

Россиян поразили шикарные похороны. Интернет-пользователи писали: «Там лучше, чем в моей квартире», «Не хватает телевизора, туалета и ванны».

Ранее в Москве похоронили ведущего КВН Александра Маслякова. Внучка Таисия провожала дедушку на его Mercedes с номером «к001вн».