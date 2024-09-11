Внучка Таисия провожала Александра Маслякова на его Mercedes с номером «к001вн»

Внучка ведущего КВН Александра Маслякова Таисия провожала дедушку в последний путь на его Mercedes. Об этом сообщил Telegram-канал НеМалахов.

У машины особые номера - «к001вн». Таисия одной из первых вышла с церемонии прощания на улицу, девушка села в черную дедушкину машину.

Внучка Маслякова была с водителем, ее родители сели в другой автомобиль. Таисия часто вытирала слезы, показывая, как тяжело переживает смерть родственника.

Ранее Масляков говорил, что номер «к001вн» на машину ему подарили. При этом номер «к002вн» тоже принадлежит семейству Масляковых – он установлен на автомобиле сына мэтра. Александр Васильевич подчеркивал, что это подарки друзей.

Также сообщалось, что Таисия поступила в МГИМО. Она будет учиться на факультете управления и политики.