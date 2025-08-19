В СК рассказали о расследовании обстоятельств смерти потерявшейся в лесу актрисы

В СК сообщили о проверке после смерти потерявшейся в лесу актрисы Шельменкиной. Об этом пишет aif.ru.

Сегодня СМИ сообщили о смерти актрисы Софьи Шельменкиной. Тело 78-летней артистки нашли в лесу рядом с ее дачей в деревне Колосково Нижегородской области. Известно, что актрису на протяжении девяти дней искали 50 волонтеров.

В Следственном комитете рассказали, что Шельменкина ушла в лес за ягодами. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не найдено.

«По данному факту проводится проверка. Судебно-медицинская экспертиза еще не готова. При этом криминальных признаков смерти не обнаружено», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Софья Шельменкина более 50 лет играла в Ставропольском и Горьковском (Нижегородском) кукольных театрах.

