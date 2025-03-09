В семье сбежавшего из России Дани Милохина случилось горе: что произошло

В приемной семье Дани Милохина случилось горе. Его мама Елена Тюленева рассказала о смерти бабушки блогера.

Женщина рассказала, что недавно не стало ее мамы. Елена обратилась к родственнице в социальных сетях, не уточнив причину ее смерти.

Тюленева извинилась перед мамой за то, что не была рядом с ней.

«Такая молодая, еще жить и радоваться, так внезапно… Как осознать, что я больше тебя не увижу и не скажу, как сильно я люблю тебя», — написала приемная мама Дани.

Сам блогер пока никак не комментировал произошедшее.

Милохин покинул Россию с начала СВО и начал жить в Дубае. За границей тиктокер столкнулся с финансовыми проблемами. От него отписались многие пользователи, и он лишился рекламных контрактов. Из-за этого Даня хотел вернуться в Россию, но побоялся, так как его могут отправить в армию.

Напомним, блогер также занимается профессиональным боксом. 15 марта он выйдет с российским флагом на поединок с блогером Василе Жосаном.