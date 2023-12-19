В Ереване умер 76-летний чемпион СССР по футболу Николай Казарьян

В Ереване умер бывший нападающий клуба «Арарат», чемпион СССР по футболу Николай Казарьян. Ему было 76 лет. Информация о дате похорон и месте прощания не приводится.

Известно, что 14 декабря спортсмена экстренно госпитализировали в связи с сердечно-легочной недостаточностью. Он проходил лечение в отделении интенсивной терапии, однако врачи не смогли стабилизировать состояние Казарьяна, и он скончался.

В 1992 году спортсмен стал первым президентом Федерации футбола Армении, сообщает портал Hamshyan.

Ранее мы писали, что скончавшийся 19 декабря звездный стилист Роман Смирнов перед смертью жаловался на страдания от неразделенной любви. Он прославился благодаря телепроекту «Дом-2». Также Смирнов сотрудничал с Ольгой Бузовой, Анфисой Чеховой, Екатериной Гусевой и Анастасией Крайновой.