В Санкт-Петербурге умер председатель Гильдии драматургов России Юрий Ломовцев. О смерти Юрия сообщила пресс-служба объединения драматургов, режиссеров, журналистов.

В Санкт-Петербурге умер прозаик и драматург. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Друзья Юрия вспоминают, что общались с ним недавно. Смерть драматурга оказалась для них неожиданной.

«В Санкт-Петербурге ушел из жизни председатель нашей Гильдии, драматург, заместитель главного редактора журнала «ДрамТеатр» Юрий Олегович Ломовцев. Один из самых талантливых петербургских драматургов, рыцарь театра. Последней работой, которую Юрий Олегович успел увидеть, была замечательная читка его пьесы «Бухта Командора» в петербургском театре ТОК в мае», — сообщили в Гильдии драматургов России.

Умерший написал более трех десятков произведений, среди которых «Любовь на свежем воздухе», «Турецкий марш», «Вечер с ангелами», «Чужая дочь». Также он создал несколько пьес для детского и кукольных театров.

Юрий — один из организаторов Гильдии драматургов Санкт-Петербурга.

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