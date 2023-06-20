В Санкт-Петербурге умер 36-летний актер Большого театра кукол Михаил Ложкин. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу заведения.

Что стало причиной смерти молодого артиста — пока не уточняется. Также нет ясности по поводу того, когда пройдет прощальная церемония с Михаилом.

Ложкин запомнился поклонникам не только благодаря работе в театре, но и в кино. Актер снялся в таких сериалах, как «Анонимный детектив», «Ветеран» и «Реализация-2».

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