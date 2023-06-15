12:40, 15 июня 2023
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На 91-м году жизни скончалась актриса «Карнавальной ночи» Евгения Шмелева
Фото: freepik
На 91-м году жизни скончалась актриса «Карнавальной ночи» Евгения Шмелева. Об этом сообщил Андрей Малахов в своем Telegram-канале.
По словам телеведущего, несколько месяцев назад артистка приходила к нему на шоу. Также Малахов признался, что в свое время помог женщине сделать ремонт в ее квартире.
«Не стало Евгении Шмелевой. Это она с двумя сестрами спела знаменитую "Таня-Танечка" в фильме "Карнавальная ночь". Очень грустная новость», — написал Андрей.
Что стало причиной смерти Евгении Шмелевой — пока не уточняется.
Ранее мы писали о том, что экс-солистка группы «Росичи» Елизавета Кутурова выпала из окна десятого этажа и погибла. Подробности смотрите в этой статье.
Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал Андрея Малахова
Автор:Лия НовостнаяТеги: