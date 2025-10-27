В Санкт-Петербурге на 69-м году жизни умер журналист Дмитрий Синочкин. Об этом сообщило издание «Пригород», в котором он был главным редактором.

27 октября стало известно о смерти журналиста, эксперта в сфере недвижимости Дмитрия Синочкина. Что стало причиной кончины — не уточняется.

Умерший посвятил карьеру анализу рынка недвижимости Санкт-Петербурга. Он был главным редактором журнала «Пригород» и шеф-редактором портала «Недвижимость и строительство Петербурга».

Дмитрий не сразу пришел в журналистику. Получив высшее образование, он преподавал русский язык и литературу в старших классах. Позднее Синочкин работал в изданиях «Деловой Петербург» и «Ведомости».

