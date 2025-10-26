На 59-м году жизни скончался известный актер театра и кино Геннадий Назаров. Подробности приводит NEWS.ru.

Печальную новость сообщили представители Московского театра «Мастерская Петра Фоменко», где артист долгие годы служил. Артисту было 58 лет.

Геннадий Валерьевич свою профессиональную карьеру актер начал на сцене Театра на Малой Бронной, где играл в постановках Сергея Женовача. Позже артист сотрудничал с Московским государственным театром «Ленком Марка Захарова», а также активно участвовал в спектаклях «Мастерской Петра Фоменко».

Параллельно с актерской деятельностью Назаров занимался педагогикой. На протяжении почти двадцати лет он преподавал в мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе, помогая будущим артистам раскрывать свой талант и понимать театральное искусство.

В 2020 году вместе с супругой, актрисой Натальей Назаровой, он основал собственную актерскую мастерскую, где продолжил делиться опытом и знаниями с молодыми коллегами.

Широкая известность к Геннадию Назарову пришла после выхода фильма Петра Тодоровского «Какая чудная игра», который стал одной из ярких картин 1990-х годов. В последующие годы артист сотрудничал с ведущими отечественными режиссерами — Георгием Данелия, Сергеем Астраханом и Виктором Хотиненко.

