В Ростове восьмимесячный ребенок был избит и убит молодыми родителями

В Ростове-на-Дону было раскрыто убийство грудного ребенка, обстоятельства которого были скрыты родителями.

Девушка 2000 года рождения обратилась в полицейский участок и сообщила о пропаже ее восьмимесячной дочери. Сначала завели дело о похищении, но вскоре правоохранительным органов стало все ясно. Они нашли останки малыша и заключили, что к гибели ребенка причастны его родители.

По данным, в день «исчезновения» супруги избили дочь, после чего она скончалась. Чтобы скрыть подозрения, они избавились от ее тела. Затем семья обратилась в полицию, думая избежать наказания.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ.

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