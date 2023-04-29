11:28, 29 апреля 2023
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В Ростове пенсионерка умерла в ливневке из-за потопа
В Ростове пенсионерку насмерть засосало в водосток во время мощного ливня.
В Ростове-на-Дону во время сильного ливня умерла пенсионерка. Женщину засосало в водосток, передают РИА Новости.
Инцидент произошел на пересечении переулка Авиамоторного и улицы Тульской. В результате мощного дождя дороги были затоплены, а пенсионерка не увидела пробоину в асфальте и упала.
Тело женщины 1942 года рождения вскоре обнаружили в ливневом коллекторе. Следственный комитет ведет проверку по факту гибели женщины и назначил судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее мы писали, что ребенок попробовал неизвестную траву и впал в кому.
Источник фото:freepik
Источник:РИА Новости
Автор:Галина СьюТеги: