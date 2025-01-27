Болезнь вступила в терминальную стадию: раскрыта причина смерти Игоря Янковского

Предварительной причиной смерти представителя династии Янковских – актера, медиаменеджера Игоря Янковского стали осложнения, возникшие на фоне цирроза печени.

Как пишет Telegram-канал Mash, врачи диагностировали у 73-летнего артиста двустороннюю пневмонию, отек легких и мозга.

Янковский был госпитализирован 8 января, так как цирроз вступил в терминальную стадию. Последние дни он находился в реанимации. Медики пытались вернуть Янковского к жизни около 30 минут, но безуспешно. Смерть наступила 26 января в 22:00 мск.

Игорь Янковский окончил театральное училище имени Щукина. До 1992 года служил в Московском драмтеатре на Малой Бронной.

Он также был одним из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России. Его путь в рекламном бизнесе начался в 1992 году.

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