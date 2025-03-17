В результате сердечного приступа: католический священник умер на крыльце собора в Иркутске

На крыльце католического храма Непорочного сердца Божьей Матери в Иркутске скончался настоятель Владимир Сек. Ему было 55 лет. О смерти священнослужителя сообщил Telegram-канал Католики Иркутска.

В мессенджере появился пост, посвященный Владимиру Секу. Коллеги священнослужителя заявили, что приход понес невосполнимую утрату в лице настоятеля храма.

Причиной смерти Владимира стал сердечный приступ. Он настиг служителя католической церкви прямо на крыльце храма.

«Его будет очень не хватать. Просим ваших молитв за него. Сегодня в 18.00 в соборе состоится поминальная Святая Месса за него. О дате и времени похорон сообщим позднее», — написали в Telegram-канале.

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