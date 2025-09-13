В репертуаре барда около 400 песен: Александр Жаров умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни

Александр Жаров, известный российский бард, ушел из жизни. Ему было 68 лет. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

О кончине Жарова сообщили в Клубе Валерия Грушина. Бард умер 10 сентября. Долгое время Александр страдал от болезни — какой именно недуг был у артиста, в публикации не говорится.

Жаров руководил движением авторской песни в Новокуйбышевске. Он занимался этим более 40 лет. В репертуаре барда около 400 композиций различных авторов.

Помимо творческой деятельности, Жаров занимался организацией концертов. Они проходили в Сызрани, Самаре, Тольятти, а также в Димитровграде и Ульяновске.

«Друзья и близкие запомнят Жарова Александра Васильевича как талантливого думающего исполнителя авторской песни, как сильного, отзывчивого, доброго человека с большим сердцем», — говорится в некрологе.

